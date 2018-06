Badmintonspielerin Indira Dickhäuser gewinnt Bronze

Die 16-jährige Nachwuchsspielerin Indira Dickhäuser (VfB Friedrichshafen) hat am Wochenende ihre erste Medaille bei den deutschen Meisterschaften U17 in Bad Vilbel gewonnen. Im Doppel mit Partnerin Monika Weigert vom Landesverband Bayern erreichte sie nach zwei souveränen Siegen das Halbfinale. Dort unterlag sie einer Paarung aus Nordrhein-Westfalen.

Im Einzel gelang Indira der Sprung aufs Podium laut Vereinsbericht nicht. „Ich hatte bereits viermal gegen meine Doppelpartnerin in dieser Saison auf Turnieren gespielt und von den Begegnungen zwei gewonnen. Am heutigen Tag war Monika leider besser. Aber das nächste Mal gewinne ich wieder“, versprach Indira nach dem Match. Sie zeigte sich mit dem Erreichen des Viertelfinales im Einzel nicht ganz zufrieden. Ihr nächstes Turnier ist in zehn Tagen: Da spielt Indira bei den Dutch Juniors U19 in Haarlem/Niederlande.