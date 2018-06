Badmintonspieler des VfB Friedrichshafen sahnen beim Wasserturmpokalturnier ab

Am vergangenen Wochenende sind Janina Schumacher und Tobias Arenz für den VfB Friedrichshafen beim 33. Wasserturmpokal-Badmintonturnier in Mannheim auf dem Feld gestanden. Beide traten in der höchsten Spielklasse sowohl im Doppel als auch im Mixed gegen ein hochklassiges Teilnehmerfeld an.

Schumacher spielte sich an der Seite von Franziska Willenbacher (BSpfr. Neusatz) ohne größere Probleme bis ins Finale vor, wobei dennoch zum ersten Mal ein Satz gegen Schumacher/Reitz verloren wurde. Letztendlich konnten die beiden aber nach einem spannenden Dreisatz-Krimi das Spiel und somit den Sieg für sich entscheiden.

Seine gute Spielform zeigte Arenz an der Seite von Mannschaftskollegen Falko Schmidt (TSG Söflingen): Sie erreichten souverän und unerwartet das Halbfinale. Beide harmonierten sehr gut zusammen und zeigten sich in den entscheidenden Punkten nervenstark. So konnten sie Erben/Miltner im Halbfinale knapp niederkämpfen. Im Finale ging den beiden dann jedoch die Puste aus: So mussten sich Falko und Tobias mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Nach sechs gespielten Doppeln mit Aussicht auf weitere sechs Mixedspiele in einer immer wärmer werdenden Halle triumphierte der Siegeswille dennoch über den bereits ausgelaugten Körper, es begannen erneut die Gruppenspiele. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und zunehmenden Ermüdungssymptomen fanden Schumacher/Arenz im Laufe des Nachmittags immer mehr zu ihrem Spiel und durften sich am Ende des Tages ganz oben auf das Siegertreppchen stellen. (rosr)