Die Badmintonmannschaft des VfB Friedrichshafen ist am vergangenen Wochenende in die Rückrunde gestartet. Die erste Mannschaft belegt momentan den dritten Rang in der Württembergliga. Sie traten gegen die SG Neuravensburg-Primisweiler an. Die beiden Herrendoppel gingen auf den Zähler des VfB. Das Damendoppel gewannen die Spielerinnen der SG Neuravensburg-Primisweiler in drei Sätzen. Im Dameneinzel hingegen konnte sich Annika Reuter gegen Nadine Kronenberger mit 21:11 und 21:13 durchsetzen, wie der VfB in einer Mitteilung schreibt. Das Mixed von Ninno/Hofmann gegen Vonmetz/Uttikal ging in drei Sätzen ebenfalls an den VfB Friedrichshafen. Den Siegpunkt zum 5:3 sicherte Manuel Wild im zweiten Herreneinzel.

Fast zeitgleich trat die zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen gegen die SG Neuravensburg-Primisweiler 3 an. Auch hier sicherten die beiden Herrendoppel die ersten Punkte für den VfB. Torsten Kamp gewann das erste Herreneinzel gegen Florian Dunstheimer in drei Sätzen. Das Unentschieden sicherten Bettina Mayer und Florian Bucher. Sie setzten sich im Mixed souverän in zwei Sätzen gegen Kronenberger/Prinz durch, heißt es in einer Pressemitteilung. Der VfB Friedrichshafen 2 belegt momentan den vierten Rang der Landesliga Donau/Oberschwaben.