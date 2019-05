Badmintonjugend misst sich in Friedrichshafen

300 junge Badmintonspieler aus acht Nationen werden ab Freitag in Friedrichshafen erwartet. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni findet dort das Internationale Bodensee-Jugendturnier statt.

VfB-Urgestein Rudi Mayer hat wieder einmal arbeitsreiche Wochen hinter sicht. Zum 52. Mal organisiert Mayer – mittlerweile gemeinsam mit seiner Tochter Bettina – das Internationale Bodensee-Jugendturnier. Gespielt wird in den Altersklassen U11 bis U19 jeweils im Einzel und im Doppel. Einige der Vorjahressieger sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgen rund 40 Mitglieder des VfB Friedrichshafen und Eltern der Jugendspieler, die die Versorgung von Spielern, Betreuern und Trainern sowie die Turnierleitung meistern, heißt es in einer Pressemitteilung der Badminton-Abteilung des VfB Friedrichshafen.

Das Turnier beginnt am Freitag, 31. Mai um 13 Uhr. Gespielt wird voraussichtlich bis 20 Uhr in der Sporthalle des Berufschulzentrum Friedrichshafen (Altersklassen U15 und U17) sowie in der ZF-Arena (Altersklassen U11, U13 und U19).

Am Samstag geht es ebenfalls in beiden Hallen von 9 Uhr bis 20 Uhr weiter. Am Sonntag finden die Finalspiele sowie die Siegerehrungen aller Disziplinen in der ZF-Arena statt.