Badminton-Zweite zittert sich zum Klassenerhalt

Mit zwei Unentschieden in den abschließenden beiden Heimspielen haben die Häfler Badmintonspieler beim VfB gedacht, den Klassenerhalt sicher zu schaffen. Da zeitgleich die Erste gegen Meister Bischmisheim 2 mit 2:5 verlor und dadurch der Abstieg in die Regionalliga feststand und auch in der Baden-Württembergliga Altshausen und Söflingen als Abstiegskandidaten feststanden, war auch der sechste Tabellenplatz ein Abstiegsplatz in der Württemberg-Liga. Am Ende reichte den Häflern ein Satz mehr im Vergleich zu Neuravensburg/Primisweiler, die nach 14 Partien punkt- und spielgleich mit dem VfB Friedrihcshafen lagen.

VfB 1 - TSV Gärtringen 4:4

Das Hinspiel endete bereits etwas überraschend 4:4 Unentschieden aus Häfler Sicht – dies sollte laut Pressemitteilung das Minimalziel für das Rückspiel sein. Die Vorsätze der VfB-Spieler wurden zum Anfang der Partie etwas durchkreuzt: Sowohl das erste Herrendoppel um Manuel Wild/Maximilian Hofmann, als auch das Damendoppel Mayer/Igel konnten ihre Partie nicht gewinnen. Ronald Schreiber/Jan Boyde waren von Anfang an hochmotiviert und konnten die Spannung bis zum letzten Ballwechsel erfolgreich halten. 21:14 und 23:21 endete das Match gegen Björn Heinrich und Patrick Singer. Die Gäste zogen jedoch, dank des kampflosen ersten Herreneinzels wieder um einen Zähler auf 3:1 davon. Dafür holte Julia Igel ihr Dameneinzel, nachdem Laura Gottwald sich zu Ende des ersten Satzes verletzte. Herausragend war danach die Leistung von VfB-Teamkapitän Manuel Wild, der seinen Gegner Patrick Singer mit 13:21, 23:21 und 22:20 nahezu demütigte. Etwas Pech gegen Ende des dritten Satzes hatte Jan Boyde, der die Partie mit 19:21 knapp an Tobias Bernd abgab. Das Häfler Mixed hielt dem Druck stand und gewann mit 21:12 und 21:14 gegen die Paarung Heinrich/Lanzl.

VfB Friedrichshafen 1 - TSF Gschwend 1 4:4

Auch dieses Hinspiel ging 4:4 für den VfB aus. Eigentlich sollte das auch für das abschließende Spiel der Saison zum Klassenerhalt reichen. Dabei begann die Partie aus Häfler Sicht überaus vielversprechend, da alle drei Doppel gewonnen werden konnten. Die Gäste kamen in der Folge auf einen Zähler heran, da Hofmann sein Einzel herschenkte. Auch das Dameneinzel ging deutlich an die Gäste. Boyde hatte – schon etwas schicksalsbehaftet – abermals in drei Sätzen das Nachsehen in seinem Match gegen Markus Fuchs. Manuel Wild holte den wichtigen vierten Punkt, nachdem er seine Partie gegen Matthias Schumann mit 21:13 und 21:7 gewann. In ihrem letzten Spiel für eine aktive VfB-Mannschaft wollte Bettina Mayer noch einmal einen Sieg erringen. Dieses Vorhaben durchkreuzten die Gäste aber und siegten am Ende verdient mit 22:20, 19:21 und 18:21 – was zugleich den 4:4-Endstand bedeutete.

„Das es am Ende so knapp wird, damit hat vermutlich kein Team in der Liga gerechnet. Umso erfreulicher, dass wir auch in der kommenden Spielzeit in der Württembergliga aufschlagen können“, fasst VfB-Kapitän Manuel Wild die Saison zusammen.