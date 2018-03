Badminton: VfB-Nachwuchsspielerin holt DM-Bronze

Die 17-jährige Badmintonspielerin Indira Dickhäuser vom VfB Friedrichshafen hat am Sonntag bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Gera die Bronzemedaille gewonnen. Laut Pressebericht war es ihre erste Medaille im Einzel, nachdem sie bei ihren vorherigen drei Teilnahmen schon zweimal das Viertelfinale erreichen konnte.

In Gera dominierte die 18-jährige Stine Küspert aus Hamburg den ersten Durchgang, in Satz zwei war das Spiel bis zum 15:15 ausgeglichen. Zwei Fehler der VfB-Spielerin brachten sie in Rückstand, ihre Gegnerin gewann das Match mit 21:12/21:17 und entschied später auch das Finale für sich. Nach einem turnierfreien Wochenende nimmt Indiar an den Italian Juniors in Mailand teil.