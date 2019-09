Badminton-Jugend mischt Ranglistenturnier auf

Am vergangenen Sonntag startete die Badminton-Jugend des VfB Friedrichshafen in die neue Saison. In den Altersklassen U13 bis U17 traten neun Spielerinnen und Spieler des VfB beim ersten Regionalranglistenturnier in Wangen an.

In der Altersklasse U17 traten gleich drei Spieler des VfB an. Die Vorrunde wurde hier in drei Gruppen ausgespielt. Hierbei belegten Linus Zwetschke und Adrian Fichtner jeweils Platz zwei, wodurch sie nicht in die Finalgruppe einzogen.

Frederik Loeser hingegen wurde Gruppenerster und belegte am Ende Platz zwei der Jungen U17. Adrian Fichtner und Linus Zwetschke folgten auf Platz 4 und 5.