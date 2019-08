Badeverbot aufgehoben: Schwimmer dürfen wieder in den Bodensee

Der Bodensee in Fischbach und Manzell ist wieder zum Schwimmen freigegeben. Die Stadt Friedrichshafen hob das Badeverbot am Freitagmittag auf, nachdem die Ergebnisse der Seewasserproben von Dienstag und Mittwoch laut Gesundheitsamt unbedenklich waren.

Am Manzeller Freizeitgelände und dem See- und Freibad Fischbach können Schwimmer laut Angaben der Stadt und des Landratsamts des Bodenseekreises wieder ohne Bedenken im See baden.

„Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises bewertet die Badewasserqualität an den Badeplätzen Freizeitgelände Manzell, Frei- und Seebad Fischbach und auch an den östlich gelegenen Strandabschnitten am Seemooser Horn deshalb aktuell wieder als gut“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Behörden.

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Noroviren. (Foto: DPA)

Die Laborproben des Badewassers im Bereich des bisherigen Badeverbots „ergaben allesamt Werte deutlich unterhalb der Grenzwerte nach EU-Badewasserrichtlinie“, heißt es weiterhin.

