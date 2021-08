Baden-Württembergische Straßenmeisterschaft: Otto Schädler sichert sich Seniorentitel

Bei der baden-württembergischen Straßenmeisterschaft in Plattenhardt hat sich Otto Schädler zum Meister in seiner Seniorenklasse gekrönt. Es war zugleich ein Titel, den der 60-jährige Radsportler vom RSV Seerose Friedrichshafen seinem Mut zu verdanken hatte.

Denn eigentlich, so wird es auf der Seerose-Homepage beschrieben, ist Schädler im Sprint schwach. Seine Stärken liegen eher am Berg und so sollte er sich normalerweise „nicht auf einen finalen Endsprint einlassen“, beschreibt RSV-Breitensportwart Kurt Lippert. In Plattenhardt vergaß er das und ging volles Risiko. Schädler wagte den Ausriss zur Rennhälfte und wurde dafür belohnt. „Die Flucht war erfolgreich, er überquerte die Ziellinie als Bawü-Meister“, freute sich Lippert. „Gratulation vom RSV.“

Für Seerose-Fahrer Schädler ist es nicht sein allererster Erfolg. In seiner Vita stehen Siege in Mittelbuch (2012) und in Volkertshausen (2015). Darüber hinaus schaffte er es mehrmals auf das Podium. Im Jahr 2015 belegte er zweimal den zweiten Platz. 2014 und 2013 landete er insgesamt fünfmal auf Platz drei. Erfolge sind ihm aber nicht allzu wichtig. Laut RSV-Homepage lautet sein Motto: „Fahren, so lange es Spaß macht.“