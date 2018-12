Die Backstube Kloos schließt am Freitag, 21. Dezember, ihre Filiale im Stadtbahnhof. Das teilte Geschäftsführer Fabian Kloos im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung mit. Der Grund dafür sei, dass die Räumlichkeiten im Stadtbahnhof alle zehn Jahre von der Deutschen Bahn AG neu ausgeschrieben werden.

Laut Kloos hat es dieses Mal mehrere Bewerber gegeben. Leider sei die Wahl nicht auf uns gefallen, sagte er. Welches Geschäft in die frei werdenden Räume ziehen soll, wisse er nicht. Die Deutsche Bahn AG hat am Dienstag noch keine Auskunft geben können.

Mitarbeiter werden übernommen

Für die Mitarbeiter, die in der Filiale im Stadtbahnhof gearbeitet haben, besteht nach Fabian Kloos kein Grund zur Sorge. Bis auf eine Person „werden sie komplett übernommen“. Als Arbeitsplätze bieten sich die beiden anderen Filialen der Backstube Kloos in Friedrichshafen in der Riedlepark- und Werastraße an. Beide sollen ab dem 6. Januar wieder sieben Tage die Woche, also auch sonntags, geöffnet haben.

Die Filiale im Stadtbahnhof gab es insgesamt 20 Jahre. „Als wir 1998 eingezogen sind, waren wir die Ersten“, sagt Fabian Kloos. Im Laufe der Jahre seien jedoch andere Geschäfte in die benachbarten Räume gekommen. „Auch das hat es uns nicht gerade leicht gemacht.“