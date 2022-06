Der culturverein caserne präsentiert gemeinsam mit dem JazzPort Friedrichshafen am 30. Juni Jazz am Donnerstag mit Back To Blues & Natascha Flamisch im Theater Atrium. Gitarren-Bluesrock, fetzige Bläser, funky, jazzig - moderner Blues gepaart mit Wiener Schmäh: Eine der besten Blues-Bands am Bodensee, gemeinsam mit der Wiener Sängerin Natascha Flamisch. FOTO: BTB