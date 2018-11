Bachs Farbenreichtum blüht im Kirchenraum auf

Die Aufführung der Messe h-Moll von Johann Sebastian Bach der Chorgemeinschaft St. Nikolaus/St. Petrus Canisius war für die zahlreichen Zuhörer in St. Canisius ein besonderes Hörerlebnis. Das herausragende Meisterwerk der Musikgeschichte spiegelt zwei zentrale Inhalte des christlichen Glaubens: Erinnerung an den Tod Jesu und die Freude über Gottes Wirken.

In einer packenden Interpretation gelang es Kantor Nikolai Gersak die Musik zwischen diesen beiden Polen mit Mut zu starken Kontrasten zu entwickeln. Die versierten Barockmusiker vom Orchester „La Banda“ unterstützten ihn mit hochsensiblem Spiel. Das hervorragende Solistenquintett fügte sich harmonisch in die Gesamtstimmung ein. Insgesamt eine begeisternde Aufführung, die die kunstvolle Polyphonie Bachs mit ihrem Farbenreichtum im Kirchenraum aufblühen ließ.

Ganz an erster Stelle bei der fast zwei Stunden dauernden Messe standen die 40 Sängerinnen und Sänger des Chores. Zahlenmäßig fast gleichstarke Frauen- und Männerstimmen führten bei den homophonen Abschnitten zum ausgeglichenen, harmonisch sauberen Klang. Bewundernswert wie die einzelnen Stimmgruppen in den kompliziertesten Fugen hervortraten, sich in fast instrumentaler Linienführung voneinander absetzten und wieder vereinten.

Lockere Koloraturen in deutlichster Silbensprache, weite Phrasierungsbögen verdeutlichten die dramatischen Höhepunkte der verzweifelten Trauer oder festlichen Lobpreisung.

Mit treffend gewählten Tempi unterstützte Gersak die musikalische Aussage. Durch etwas Zurücknahme im Tempo erlebte man die Reibungen in den motettischen Sätze wie „Et incarnatus est“ oder „Cruzifixus“ viel intensiver. Den festlichen Sätzen „Cum Sancto Spirito“, „Gloria“ oder „Et resurrexit“ gab Gersak viel Elan und achtete bei aller Geschwindigkeit auf größtmöglichste Transparenz.

Solisten lassen keine Wünsche offen

Das gut zusammengestellte Solistenquintett ließ keine Wünsche offen. Judit Scherrer verzichtete mit ihrem vollen, sehr beweglichen Sopran auf übermäßige Spitzen. In den Duetten mit Mezzosopran, Alt und Tenor war sie eine sensible Partnerin. Ina Maria Weissbach, Mezzosopran, verschmolz bei ihrem musikalischen Wettstreit „Laudamus te“ aufs Innigste mit der Sologeige. Herausragend gestaltete der Altus Tobias Knaus seine Soli. Insbesondere in der Arie „Agnus Dei“ übernahm er in meditativem Ton das persönliche Zwiegespräch mit Jesu.

Johannes Kaleschke verdeutlichte mit seiner klaren, präsenten Tenorstimme die Bitte um Erbarmen und Erlösung im „Benedictus“, einnehmend schön von der Soloflöte begleitet.

Markus Flaig, Bass-Bariton, führte seine Stimme von satter Tiefe zu klangvoller Höhe in seiner Arie „Quoniam“. Er wurde geschmeidig, in sauberster Intonation, auf dem „Corno da caccia“ umspielt.

Neben den angesprochenen Solisten des Orchesters, es fehlt noch die Oboe im „Qui sedes“, die wie eine weitere Gesangsstimme eingebunden wurden, legte das gesamte Orchester „La Banda“ den warmen, geerdeten Klanggrund: Als stützender Partner des Chores mit intensiv gestalteten Vor- oder Zwischenspielen, als variable Continuo-Gruppe für die Solisten oder die nuancenreichen Trompeten/Pauke für die glänzenden Höhepunkte.

Nach dem Schlussakkord mit allen Mitwirkenden im „Dona nobis pacem“ und etwas wohltuender Ruhe wollte der starke, verdiente Beifall kein Ende nehmen.