„Bachelorette“-Teilnehmer Johannes Haller besucht Bodensee-Schule

Der aus dem Fernsehformat „Die Bachelorette“ von RTL bekannte Influencer Johannes Haller hat vor einigen Tagen mit seiner Freundin Yeliz Koc, ehemalige „Bachelor“-Kandidatin, die Klasse 9c der Bodensee-Schule St. Martin besucht.

Das Paar, das bei der RTL-Sendung „Bachelor in Paradise“ zusammengefunden hatte, ist in sozialen Medien wie Instagram recht aktiv und hat den Schülern einen Einblick in das Leben und die Arbeit eines sogenannten Influencers gewährt.

Schulprojekt zu Influencern

Die Schüler hatten zuvor an einem Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema „Influencer“ teilgenommen. Es entwickelte sich laut Pressemitteilung der Schule ein freundliches und humorvolles Gespräch, an dessen Ende natürlich auch noch Zeit für Autogramme und persönliche Fotos war. Für die Klasse war dies der Höhepunkt und das Ende eines zweiwöchigen Projekts, in der ein eigener Film zum Thema „Influencer“ gedreht und geschnitten wurde, mit der sich die Klasse nun an einem bundesweiten Schülerwettbewerb zum Thema bewirbt. Foto: Bodensee-Schule