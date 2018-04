Babyschwimmen: Nach elf Jahren ist am Häfler Klinikum Schluss

„Eins, zwei, drei und hopp.“ Lucy, Jan und Florentine sitzen mit fünf weiteren kleinen dickbäuchigen Schwimmkumpels, soweit das überhaupt schon geht, am Rande des Bewegungsbeckens im Häfler Klinikum. Mit fröhlichem Quietschen lassen sie sich vornüber ins warme Wasser und in die sichere Umarmung ihrer Mütter fallen. Das Babyschwimmen war über viele Jahre eine feste Institution im Klinikum. Doch in der Zwischenzeit ist das Jauchzen der schwimmenden Kleinkinder verstummt – das Wasser aus dem Therapiebecken abgelassen.

Bereits seit einigen Monaten ist das Bewegungsbecken aufgrund einer kaputten Filteranlage außer Betrieb. Inzwischen ist klar: Das wird auch so bleiben. Die Klinikleitung hat sich entschieden, das 42 Jahre alte Becken stillzulegen.

So bewerten Patienten Krankenhäuser in der Region

„Es wäre eine Generalsanierung notwendig“, erklärt Pressesprecherin Susann Ganzert, „und die würde mit 80 000 Euro zu Buche schlagen.“ Schlussendlich rechne sich der Weiterbetrieb des Bewegungsbades nicht mehr für das Klinikum. Der finanzielle Aufwand von 40 000 Euro Betriebskosten pro Jahr und der Nutzen für das Klinikum stünden nicht mehr im Gleichgewicht.

„Mir fehlen die Kurse schon jetzt“

„Unsere Ärzte verordnen keine Bewegungsbäder mehr“, erklärt Ganzert. Denn das Klinikum sei in erster Linie ein Akutkrankenhaus. „Um Patienten im Bewegungsbad zu therapieren, ist es erforderlich, dass keine Wunde mehr besteht“, erklärt Professor Dr. Nikolaus Wülker von der Uniklinik in Tübingen: „Da die Verweildauern zu kurz sind und die Wundheilung bis zur Entlassung noch nicht abgeschlossen ist, können Patienten in Akutkrankenhäusern nur wenig an Bewegungsbädern teilnehmen“, sagt Wülker.

„Deshalb werden auch häufig in anderen Akutkliniken die Bewegungsbäder geschlossen.“ Die regelmäßigen externen Nutzer des Beckens, wie die Rheuma-Liga Baden-Württemberg und Hebamme Heike Mehnert mit ihren Babyschwimmkursen, müssen sich nach Alternativen umsehen. Wo die Rheuma-Liga mit ihren Aquakursen untergekommen ist, konnte die Schwäbische Zeitung nicht in Erfahrung bringen, da bei der Arbeitsgemeinschaft Friedrichshafen telefonisch niemand erreichbar war.

Für Hebamme Heike Mehnert schließt sich nach elf Jahren das Kapitel Babyschwimmen. Schweren Herzens hat sie bereits den Großteil ihrer Schwimmflügel, Baby-Schwimmreifen und Wasserspielzeuge verkauft. „Mir fehlen die Kurse bereits jetzt schon sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Wehmütig blickt sie auf die Zeit zurück, in der sie etwa 1650 Babys und ihre Eltern bei der Wassergewöhnung begleitet hat. „Es ist schade, dass es die Kurse am Klinikum nicht mehr gibt“, bestätigt Zweifachmama Patricia Müller.

„Es ist gar nicht so einfach einen Kurs in der Nähe zu finden. Und einen mit einer derart familiären Atmosphäre erst recht nicht.“ Vor gut zwei Jahren hat sie mit ihrer älteren Tochter Charlotte einen Kurs im Häfler Klinikum besucht – mit Sohn Henri fährt sie im Augenblick bis in die Therme nach Meersburg. „An mir liegt es nicht. Ich würde gerne weiter machen – auch an einem neuen Standort“, sagt Mehnert, die sich auf der Suche nach einem geeigneten Becken buchstäblich die Hacken wundgelaufen hat. Obwohl sie viele Wochen lang herumgefragt, telefoniert und Klinken geputzt habe, verlief die Suche ohne Erfolg.

Keine freien Zeitfenster

„Das Wasser sollte um die 30 Grad warm sein, sonst wird’s schnell zu kühl“, erklärt sie. Das grenze die Auswahl stark ein. So gebe es in den Hallenbädern und Physiotherapie-Praxen, die eigene Bewegungsbäder unterhalten, beinahe keine freien Zeitfenster, berichtet Mehnert: „Und die Hoteliers haben Bedenken ihre Kundschaft zu vergrämen, wenn diese keinen uneingeschränkten Zugang zum Hotelbad erhält.“