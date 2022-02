Schnapszahl-Geburtsdatum für sechs Babys

Gleich sechs kleine Mädchen und Jungen kamen im Medizin Campus Bodensee (MCB) am 2.2.2022 zur Welt, wie das Klinikum mitteilt.

In einem Fall entschieden sich die Eltern für einen geplanten Kaiserschnitt an diesem besonderen Datum. Im Klinikum Friedrichshafen kamen noch drei weitere spontane Geburten dazu und im Kreißsaal der Klinik Tettnang wurden zwei Winzlinge entbunden.

Über 2000 Geburten

2250 Mädchen und Jungen erblickten im letzten Jahr in der Klinik Tettnang und im Klinikum Friedrichshafen das Licht der Welt. Darunter waren zwölf Zwillingspärchen und kurz vor Silvester auch Drillinge.

Der Run auf die Kreißsäle der beiden Krankenhäuser des Medizin-Campus-Bodensee (MCB) hält weiter an,

schreibt die Pressestelle des MCB in einer Pressemitteilung. Der Grund: Die Schließungen der Geburtshilfestätten in Weingarten und Saulgau, so die Sprecherin Susanne Ganzert. Corona hingegen - beziehungsweise der Lockdown - könne als Ursache nicht bestätigt werden.