Babybrei-Erpresser will Verteidiger von Mandat entbinden

Zu Beginn des vierten Verhandlungstages im Erpressungsprozess um vergifteten Babybrei am Landgericht Ravensburg hat der 54-jährige Angeklagte beantragt, seinen Pflichtverteidiger von dessen Mandat zu entbinden. Das Vertrauensverhältnis sei unwiederbringlich zerstört.

Antrag gegen das Gericht

Nachdem der Vorsitzende Richter dies ablehnte, weil keine Gründe zu erkennen seien, stellte der Angeklagte einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter und die beiden weiteren Richter.

Als Grund nannte der mutmaßliche Erpresser, dass sich die Richter in der vergangenen Woche von angeblichen „Lügenmärchen“ seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Zeugenstand dermaßen hätten beeindrucken lassen, dass eine vernünftige Befragung nicht mehr möglich gewesen sei. Nach kurzer Beratung wurde die Entscheidung zurückgestellt, um zunächst weitere Zeugen anhören zu können.

Ein Psychologe, der den Angeklagten im Jahr 2016 für zwei Gespräche getroffen hatte, sagte, dass bei dem 54-Jährigen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden war.

Gescheiterte Existenz

Dieses Attest hatte der Angeklagte, dem unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt wird, in seiner Erklärung zu Beginn der Verhandlung erwähnt. In seiner schriftlicher Einlassung, die sein Verteidiger seinerzeit vorlas, zeichnete der 54-Jährige das Bild einer gescheiterten Existenz - auch von exzessivem Alkoholkonsum und der regelmäßigen Einnahme von Schmerzmitteln war darin die Rede.

Weder ein Alkohol- noch ein Drogenproblem seien bei den Treffen in November 2016 zur Sprache gekommen, sagte der Psychologe. Der Angeklagte habe damals eine Behandlung abgelehnt, er habe sich nicht für therapiefähig gehalten.

Die Borderline-Störung gilt als eine recht weit verbreitete psychische Störung. Die Betroffenen gelten als emotional instabil. Sie neigen dazu, Impulse ohne Rücksicht auf Konsequenzen auszuleben und leiden häufig unter Stimmungsschwankungen.

Der Fall sorgte deutschlandweit für Aufregung – ein 54-Jähriger Mann soll in Friedrichshafen vor einem Jahr vergifteten Babybrei in Umlauf gebracht haben. Bereits zu Beginn des Prozesses am Ravensburger Landgericht heute morgen gab der Angeklagte zu, fünf Babygläschen mit Gift versetzt und in Supermärkten platziert zu haben.