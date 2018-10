Babybrei-Erpresser stellt Befangenheitsantrag gegen Richter

Zu Beginn des vierten Verhandlungstages im Erpressungsprozess um vergifteten Babybrei am Landgericht Ravensburg hat der 54-jährige Angeklagte beantragt, seinen Pflichtverteidiger von dessen Mandat zu entbinden. Das Vertrauensverhältnis sei unwiederbringlich zerstört.

Antrag gegen das Gericht

Nachdem der Vorsitzende Richter dies ablehnte, weil keine Gründe zu erkennen seien, stellte der Angeklagte einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter und die beiden weiteren Richter.

Als Grund nannte der mutmaßliche Erpresser, dass sich die Richter in der vergangenen Woche von angeblichen „Lügenmärchen“ seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Zeugenstand dermaßen hätten beeindrucken lassen, dass eine vernünftige Befragung nicht mehr möglich gewesen sei. Nach kurzer Beratung wurde die Entscheidung zurückgestellt, um zunächst weitere Zeugen anhören zu können.

Der Fall sorgte deutschlandweit für Aufregung – ein 54-Jähriger Mann soll in Friedrichshafen vor einem Jahr vergifteten Babybrei in Umlauf gebracht haben. Bereits zu Beginn des Prozesses am Ravensburger Landgericht heute morgen gab der Angeklagte zu, fünf Babygläschen mit Gift versetzt und in Supermärkten platziert zu haben.