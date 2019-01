Freundliche Mitarbeiter einer Autowerkstatt haben am Dienstagmorgen geen 8.15 Uhr ein drei Monate altes Baby aus einem verschlossenen Auto befreit. Die 30-jährige Mutter des Kindes hatte zuvor ihr Auto auf einem Parkplatz in der Länderöschstraße abgestellt und ging anschließend zur Beifahrerseite, um ihr Baby aus dem Fahrzeug zu holen. Das Auto hatte sich zwischenzeitlich jedoch selbstverriegelt und der Schlüssel befand sich noch im Fahrzeuginnern, wie die Polizei mitteilt. Als das zwischenzeitlich aufgewachte Baby zu weinen begann, rief die Mutter die Polizei zu Hilfe. Diese wandte sich dann an eine Autowerkstatt. Erleichtert konnte die Mutter das Baby letztlich wieder in die Arme schließen.