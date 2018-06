B4-Fußball: FVL gastiert beim SC Friedrichshafen

Fünfter Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 am Sonntag, 27. September: Hinter Tabellenführer SV Tannau (10 Punkte) liegen der FV Langenargen und die Spielvereinigung Lindau (je 9 Zähler) in Lauerstellung. Letztere steht beim viertplatzierten SV Kehlen II (6) vor einer großen Herausforderung.

Während die Landesliga-Reserve des SVK unter Erfolgsdruck steht, um den Anschluss ans Spitzentrio nicht zu verlieren, könnte die SpVgg mit einem Auswärtserfolg am SVT, der beim Tabellenvorletzten TSV Oberreitnau gastiert, dranbleiben.

Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Oberreitnau (SZ berichtete) hatte der FV Langenargen die Tabellenführung an Tannau abgeben müssen. Einen weiteren Ausrutscher darf sich das Team um FVL-Coach Franz Pichner kommenden Sonntag nicht mehr erlauben – will man weiterhin der B4-Spitzengruppe angehören. Gespielt wird beim SC Friedrichshafen, der nach vier Punkten aus drei Spielen weit hinter der Rolle des vor Saisonbeginn erwarteten Favoriten geblieben ist. SC-Trainer Hakan Sumnulu braucht einen Sieg, will sein Team nicht früh in der Versenkung der Tabelle verschwinden.

Leichtes Spiel dürfte derweil der SC Bürgermoos beim bislang punkt- und torlosen Tabellenschlusslicht Sportfreunde Friedrichshafen haben. Und im rein bayerischen Duell empfängt die TSG Zech die SGM Hergensweiler/Niederstaufen.

Fußball-Kreisliga B4, 5. Spieltag Sonntag, 15 Uhr: Kehlen II - SpVgg Lindau, Sportfreunde FN - Bürgermoos, Oberreitnau - Tannau, Zech - Hergensweiler/Niederstaufen;

16 Uhr: SC FN - Langenargen (spielfrei: FC Kosova Wingarten).