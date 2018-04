B31-Sperrung sorgt für kilometerlange Staus

Die halbseitige Sperrung der B31 zwischen Eriskirch und Friedrichshafen-Kitzenwiese hat am Montag erwartungsgemäß zu kilometerlangen Staus auf der Umleitungsstrecke geführt. Vor allem auf der B467 bei Tettnang sowie zwischen Tettnang und Sibratshaus ging zeitweise fast nichts mehr, aber auch auf der Mariabrunner Straße Richtung Sibratshaus und auf der B 30 aus Richtung Meckenbeuren reihte sich Fahrzeug an Fahrzeug.

An der B31-Abfahrt Kressbronn hält sich der Stau kurz vor 9 Uhr in Grenzen - zu dieser Zeit haben die allermeisten Berufspendler die Stelle, an der die Umleitungsstrecke beginnt, längst hinter sich gelassen. Die leise Hoffnung, dass der Verkehr zumindest außerhalb der Stoßzeiten einigermaßen fließen würde, hält allerdings nicht lange an. Bis zur ersten Abfahrt nach Tettnang geht’s auf der B467 zwar noch recht zügig voran, doch das Stauende ist dort bereits zu sehen – weshalb etliche Autofahrer abbiegen, um ihr Glück auf dem Weg durch die Montfortstadt zu suchen. Eine Taktik, die zumindest für jene, die in der Innenstadt gleich wieder Richtung Friedrichshafen abbiegen, nur bedingt von Erfolg gekrönt ist. Auch hier geht’s nur sehr langsam voran.

Wer auf der Bundesstraße bleibt und dann auf die Tettnanger Straße Richtung Sibratshaus abbiegt, kann ab sofort sämtliche Schilder zu Höchstgeschwindigkeiten ignorieren – mehr als Schritttempo ist nicht mehr möglich. Anfahren, bremsen, stehen, anfahren, bremsen, stehen - so geht das bis zum Kreisverkehr in Sibratshaus. Kurz davor reihen sich in die Blechlawine im Reißverschlussverfahren auch jene Fahrzeuge ein, die auf der Mariabrunner Straße stehen, am Kreisverkehr selbst staut sich auf der B30 auch der Verkehr aus Richtung Meckenbeuren. Ab Lochbrücke geht’s dann zwar zunächst wieder etwas zügiger voran, doch schon im Seewald ist wieder Stillstand beziehungsweise Stop-and-go bis in die Stadt hinein angesagt.

Der Stautest der Schwäbischen Zeitung endet schließlich nach einer Stunde und sieben Minuten am Hinteren Hafen in Friedrichshafen – was im Vergleich zum Hauptberufsverkehr noch relativ harmlos sein dürfte. Auf der Facebook-Seite der Schwäbischen Zeitung berichtet eine Leserin, dass sie allein von Tettnang bis Sibratshaus 50 Minuten im Stau gestanden sei, „ganz Tettnang dicht“ berichtet ein anderer. Eine Mutter kritisiert, dass ihr Kind mit dem Bus mit einer Dreiviertelstunde Verspätung in der Schule in Friedrichshafen eingetroffen sei. Und manch staugeplagter Autofahrer fragt sich, ob es wirklich keine andere Lösung für Baustelle und Umleitung gibt – vor allem im Hinblick darauf, dass die Sperrung mit zwei Unterbrechungen bis 15. Juni andauern soll.

Auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung hatte das Regierungspräsidium Tübingen im Vorfeld mitgeteilt, dass die Sanierungsarbeiten auf der B31 sehr aufwändig und umfangreich seien, da der komplette Fahrbahnaufbau erneuert werden müsse. Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, werde im Schichtbetrieb von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gearbeitet, außerdem würden alle in der Region verfügbaren Asphaltmischanlagen zum Einsatz kommen und maximal ausgelastet. Der neue Asphalt werde mit mehreren gestaffelt fahrenden Asphaltfertigern eingebaut. Eine weitere Verkürzung der Bauzeit wäre aus Sicht des Regierungspräsidiums nur durch eine Vollsperrung der B31 möglich. Geeignete Umleitungsstrecken stünden dafür allerdings nicht zur Verfügung.

