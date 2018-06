B 31: In der ersten Juliwoche droht Stau

In der kommenden Woche wird es in Friedrichshafen und Fischbach zu erheblichen Staus kommen: Auf der B 31 kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli sowie der Nacht vom 3. auf den 4. Juli wird der Riedleparktunnel gesperrt, in Fischbach wird am 2. und 3. Juli die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden im Bereich der Fußgängerüberwegs im Ortskern auf Höhe der Motorrad-Bar erhebliche Frostschäden festgestellt. Um diese auszubessern, muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Sollte das Wetter gut bleiben und die Sanierung ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen, können die Arbeiten innerhalb von zwei Tagen erledigt werden, heißt es weiter. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit Baustellenampeln abwechselnd an der Engstelle vorbeigeführt. Der Fußgängerüberweg kann während der Bauarbeiten nicht benutzt werden.

Riedleparktunnel zwei Nächte dicht

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli und vom 3. auf den 4. Juli wird der Riedleparktunnel voll gesperrt. Die Sperrungen beginnen jeweils um 19 und dauern bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Der Verkehr in Richtung Lindau wird in dieser Zeit über den Maybachplatz, die Keplerstraße und die Ehlerstraße geführt.

In Richtung Überlingen wird der Verkehr über die Ehlerstraße, Mühlöschstraße, Ailinger Straße, Meistershofener Straße, Am Sportpark auf die Colsmanstraße geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Dringende Reparaturarbeiten an der Sicherheitstechnik des Tunnels machen die nächtlichen Sperrungen notwendig, informiert die .

Das Straßenbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer in beiden Fällen um Verständnis für die Beeinträchtigung.