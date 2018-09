B-Junioren reisen zum Aufsteiger nach Wangen

In den Verbandstaffeln der A- und B-Jugend steht am Sonntag der vierte Spieltag an. Zufrieden kann die Jugendabteilung des VfB mit dem Start in die Saison laut Vereinsbericht nicht sein.

Die A-Junioren stehen auf Tabellenrang zehn und haben durch den 2:1-Sieg gegen TuS Ergenzingen drei Punkte auf dem Konto. Probleme gab es nach den Niederlagen bei Young Boys Reutlingen (5:7) und FV Olympia Laupheim (0:2). Die VfB B-Jugend ist noch schlechter gestartet. Nach zwei 1:4-Niederlagen in Ergenzingen und Westerheim und dem 0:5 zu Hause gegen Ravensburg sind sie Tabellenletzter (null Punkte, 2:13 Tore).

Die VfB C-Jugend hat nach zwei Spielen vier Punkte und ist Vierter nach einem Sieg und einem Unentschieden. Sie sind die einzige Mannschaft in der Landesstaffel, die überhaupt noch kein Gegentor bekam. Ob das am Samstag im Heimspiel gegen den noch ohne Punkte und Vorletzten SSV Ulm 46 II bleibt wird sich zeigen. Anstoß ist um 15 Uhr.

Letzte Woche war der FV Ravensburg mit seiner B-Jugend zu Gast im Zeppelinstadion und am Sonntag kommen sie mit der A-Jugend. Anspiel ist um 10.30 Uhr. Und die B-Junioren des VfB müssen am Sonntag zum Aufsteiger FC Wangen. Spielbeginn ist um 11.30 Uhr.