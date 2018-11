B-Junioren des VfB tun sich beim 4:3-Sieg sehr schwer

In einem Fußballspiel auf schwachem Niveau hat die A-Jugend des VfB Friedrichshafen auf eigenem Platz gegen den JVL Oberes Donautal (bei Fridingen, Bezirk Schwarzwald) mit 1:2 verloren. Der B-Jugend gelang beim VfB Bösingen ein schwer erkämpfter 4:3-Sieg.

Beim A-Jugendspiel der Verbandsstaffel stand es nach fünf Minuten 1:0 für die Gäste. Jonas Kirchner, ihr bester Spieler, verwandelte einen Strafstoß sicher. Die Gäste versuchten schnell in Ballbesitz zu kommen und die daraus entstandenen Angriffe waren stets gefährlich. Im Anschluss an einen Eckball landete der Schuss aus 16 Metern an der Latte des Häfler Tores. Viele Zweikämpfe und Einzelaktionen prägten das Spiel. In der 20. Minute reagierte VfB-Torhüter Carlos Kronfoth gekonnt und lenkte den gefährlichen Schuss an die Latte.

Zwei Minuten nach dem Wechsel erzielten die Häfler aus dem dichtgedrängten Fünfmeter der Gäste einen Treffer. Der Unparteiische überstimmte laut Vereinsbericht seinen Assistenten der die Fahne wegen Abseits hochhielt. Er zeigte auf den Mittelpunkt, was den 1:1-Ausgleich bedeutete. Die Häfler Jungs jubelten über ihren Treffer. Dann gab es nochmals eine Unterredung zwischen Schieds- und Linienrichter. Die Entscheidung wurde zurückgenommen: Freistoß für die Gäste im eigenen Fünfmeter.

Die A-Jugend des VfB Friedrichshafen kam dennoch immer besser ins Spiel. Der Gegner wurde früher gestört und das Spiel lief vermehrt in Richtung gegnerisches Tor. In der 54. Minute fiel das 1:1 durch Demir Aykan. Mit einem Remis rechneten beide Teams. So wie in den vergangenen zwei Spielen gab es wieder eine unnötige Aktion der Häfler Abwehr zum Schluss. In der 89. Minute gab es für die Gäste erneut einen Strafstoß und Jonas Kirchner verwandelte sicher zum 2:1-Sieg.

Beim Tabellenletzten der B-Jugend Verbandsstaffel taten sich die Häfler sehr schwer. Am Ende gewannen sie die Begegnung mit 4:3. Schon in der zweiten Minute erzielte Tim Gottenmeier das 1:0 für die Häfler. Der 1:1-Ausgleich fiel in der fünften Minute. Weitere zehn Minuten später fiel das 2:1 und in der 32. Minute das 3:1 für die Gastgeber.

Noch vor der Halbzeit war Laurand Ajazi für das 2:3 zuständig. Malik Tepes erzielte in der 61. Minute. den 3:3-Ausgleich. Den Siegtreffer markierte Marcus Schmid in der 74. Minute. Es war ein hartes Stück Arbeit für den VfB-Nachwuchs.