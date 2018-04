Wenn es gegen den VfB geht, dann laufen die A-Jugendfußballer des VfL Pfullingen zur Hochform auf. Beim 1:1 Unentschieden im Verbandsstaffelspiel im Zeppelinstadion ging es ordentlich zur Sache.

Das schnelle Spiel wurde von viel Hektik geprägt. Zweimal hatten die Gäste großes Glück. In der 37. und 42. Minute bekamen zwei VfB-Spieler den Ball allein vor dem Torhüter nicht ins Tor. Vier Minuten nach dem Wechsel setzte sich Elias Blaser gegen zwei Pfullinger Abwehrspieler durch. Sein in den Strafraum flach hereingegebener Ball verwertete Max Richter zum 1:0. Die Gäste kämpften sich wieder ins Spiel zurück und die Gastgeber konnten mit vereinten Kräften knapp vor dem eigenen Tor den Ausgleich verhindern. In der 77. Minute fiel das 1:1 als vier VfB Abwehrspieler im eigenen Strafraum nicht fähig waren, den Angreifer zu stoppen.

Der 4:0-Sieg der VfB B-Jugend gegen den in der Verbandsstaffel abstiegsgefährdeten FV Olympia Laupheim entspricht nicht ganz dem Spielverlauf. Wer bis Mitte der zweiten Halbzeit so auftritt, dürfte keine Abstiegssorgen haben. Laupheim hatte nach 20 Minuten zwei gute Chancen in Führung zu gehen. Dies gelang Malik Tepas als er nach einem Eckball per Kopfball das 1:0 (24.) erzielte. Als in der 28. Minute der Ball am Strafraum direkt gespielt wurde, fiel durch Leonard Ajazi das 2:0. Vor und nach dem Wechsel hatten die Gäste gute Chancen. Mitten in dieser Drangperiode erzielze der VfB in der 52. und 55. Minute durch Demir Aykan das dritte und vierte Tor.

In der C-Jugend Landesstaffel trennten sich die VfB C-Jugend und der FV Ravensburg II im Zeppelinstadion 1:1-Unentschieden. Marvin Ruzic war für den VfB erfolgreich. Das 1:1 war ein Eigentor.