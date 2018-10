B-Junioren des VfB kassieren zwölf Gegentore

Zwei Niederlagen der A- und B-Fußballjunioren in den Fußball-Verbandsstaffeln sowie ein Sieg der C-Jugend des VfB Friedrichshafen in der Landesstaffel: Das ist die etwas ernüchterte Bilanz der Häfler Fußballabteilung nach dem Wochenende. Vor allem die knappe Niederlage der A-Junioren schmerzte laut Vereinsbericht sehr.

Hier war der VfB Gastgeber des FC Rottenburg, für beide Mannschaften war es wichtig zu punkten. Nach fünf Spielen standen beide Kontrahenten im unteren Tabellendrittel in der Verbandsstaffel. Am Ende gewannen die Gäste mit 1:0. Zu Beginn des Spiels hatte die VfB A-Jugend fünf große Chancen und hätte sicher führen müssen. Nach 20 Minuten schraubten die Häfler Jugendfußballer aus unverständlichen Gründen ihre Aktivitäten zurück. Der Gegner wurde somit immer stärker, zu viele Fehler eröffneten den Gästen Chancen. Mit Glück konnten Gegentreffer verhindert werden. In der 86. Minute ließ der VfB-Torhüter den hohen Ball durch die Finger und der Ball war zum 0:1 im Tor. „Das war eine magere Vorstellung. Zuerst dicke Chancen vergeben, dann den Gegner aufgebaut und dann noch verloren“, kommentierte ein genervter VfB-Trainer Gianpiero Di Nicola.

Der SSV Reutlingen, der am Sonntag die B-Junioren des VfB im Verbandsstaffelspiel empfing, war für die Häfler eine Nummer zu groß. Diese unterlagen mit 12:2. Die Gastgeber waren in den Jahren zuvor am Ende der Saison immer unter den ersten Drei. Im Gegensatz zum VfB kassierte die TSG Balingen gegen Reutlingen lediglich zwei Gegentore, der FV Biberach drei Tore, der FV Biberach sechs und der VfB Bösingen deren zehn. Inzwischen haben die Reutlinger ein Torverhältnis von 32:4 heraus gespielt. Die zwei VfB-Treffer erzielte Marcus Schmid (46.) und Malik Tepas (57.).

In der Landesstaffel war die VfB C-Jugend zu Hause gegen den FV Ravensburg II mit 3.1 erfolgreich. Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage stehen sie nun auf Platz drei. In der ersten Halbzeit taten sich die Häfler schwer. Der VfB-Trainer veränderte daraufhin die Mannschaft, in der 47. Minute erzielte Massimo Caltabiano das 1:0. Zwei Minuten später war es Alessandro Palumbo, der zum 2:0 einnetzte. Nach dem 1:2 der Gäste (62.) machte Caltabiano mit seinem seinen Tor alles klar.