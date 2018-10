In der A- und B-Jugend-Verbandsstaffel Fußball steht am Sonntag, 21. Oktober, der siebte Spieltag. Beide VfB-Teams haben hier einen schlechten Saisonstart erwischt. Die A-Jugend hat bislang nur sechs Punkte und belegt aktuell Platz zehn. Auf gerade einmal drei Punkte brachte es die VfB B-Jugend, die auf Rang zwölf und damit auf einem der vier Abstiegsplätze steht. Am Sonntag treten die A-Junioren des VfB um 11 Uhr beim SV Zimmern an, Spielbeginn ist 11 Uhr. Die VfB B-Jugend empfängt am Sonntag um 11 Uhr den TSV Neu-Ulm im Häfler Zeppelin-Stadion.

Zufrieden kann man bisher mit der VfB C-Jugend in der Landesstaffel sein: Nach fünf Spielen stehen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Die Häfler belegen Platz drei und weisen derzeit ein Torverhältnis von 8:2 auf. Am Samstag, 20. Oktober, steht das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Weingarten an, Anpfiff ist um 15 Uhr.