Die A-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben ihr Heimspiel in der Verbandsstaffel gegen den Tabellenletzten TSG Rottenacker mit 3:0 gewonnen. Ein Ergebnis, das nicht dem Spielverlauf entsprach, denn es hätte viel höher ausfallen müssen. „Mehr Torchancen kann man nicht vergeben“, sagte VfB-Trainer Ingo Martin.

Nach der ersten Halbzeit stand es 0:0 wobei man hätte deutlich führen müssen. Erst in der 51. Minute klappte es mit der 1:0-Führung durch Kenan Karci. Die spielerische Überlegenheit hielt an, aber erst in der 75. Minute fiel das 2:0. Stefan Abadzic setzte sich auf der rechten Seite durch und seine Hereingabe vors Tor schob Paolo Gallitiello in die Maschen. In der Schlussminute erhöhte Amin Gebhard auf 3:0.

Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel der B-Jugend bei der TUS Ergenzingen. Der Mannschaft war klar, dass es schwer werden würde, Platz eins in der Verbandsstaffel zu verteidigen. Sie schafften es mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg. Die zwei Punkte Vorsprung vor dem SSV Reutlingen sind geblieben, denn der Tabellenzweite gewann zu Hause gegen den FV Olympia Laupheim mit 2:1. Das Tor erzielte Emre Erdogan nach 13 Minuten.

Im vorletzten Meisterschaftsspiel musste die C-Jugend in der Landesstaffel zu Hause gegen den FC Wangen eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Schon in der dritten Minute erzielten sie das 0:1. Markus Schmid gelang eine Minute später der 1:1-Ausgleich. Der VfB als Tabellendritter hatte Probleme mit dem Angriffswirbel der Gäste. In der 30. und 35. Minute gingen sie mit 3:1 in Führung. Die Entscheidung fiel in der 40. Minute zum 4:1. Nick Bittner verkürzte auf 2:4.