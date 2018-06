B-Handballmädchen der HSG siegen zweimal

Die weibliche B-Jugend der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat bei der ersten Qualifikationsrunde zur Teilnahme an der Verbandsliga überzeugt. Vor den eigenen Fans in der Fischbacher Sporthalle gelangen den Häfler B-Juniorinnen von Coach Damir Turnadzic zwei Siege. Nachdem die Gastgeberinnen gegen die MTG aus Wangen einen schlechten Start erwischt hatten, steigerte man sich gegen den Dauerrivalen aus dem Allgäu zusehends. Das Selbstvertrauen wuchs von Minute zu Minute. Am Ende bejubelte die HSG FF einen knappen 8:6-Erfolg. Wesentlich weniger Mühe hatte das Häfler Team in seiner zweiten Partie gegen die SG Ulm & Wiblingen. Nach einem 8:0-Start mit sicheren Abschlüssen setzten sich Jessica Heina und Co. auch in dieser Höhe verdient mit 18:8 durch.

Am 8. Mai geht es in Ehingen dann mit der nächsten Runde der Qualifikation weiter.