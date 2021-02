B 31 wird halbseitig gesperrt

Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, stehen ab Montag, 1. März, bis etwa Ende März die Arbeiten zur Lagerinstandsetzung am Löwentalviadukt in Friedrichshafen an. Der Grund: Die letzte Bauwerksprüfung zeigte Schädigungen an den Lagersockeln der Brückenlager. Diese machen eine Instandsetzung notwendig.

Der geschädigte Beton wird zunächst abgebrochen und danach neu hergestellt, heißt es vonseiten des Regierungspräsidiums. In diesem Zusammenhang werden auch die Lager nochmals überprüft und erhalten einen neuen Korrosionsschutz. Nach Abschluss der Lagerinstandsetzung werden Ausgleichsarbeiten im Bereich der Fahrbahn erforderlich.

Damit die Arbeiten, die größtenteils unter der Brücke beziehungsweise im Widerlager stattfinden, reibungslos über die Bühne gehen, muss die B 31 halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr von Lindau in Richtung Friedrichshafen wird deshalb bereits ab Kressbronn umgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die B 467, L 333 und B 30. Der Verkehr von Friedrichshafen in Richtung Lindau wird über die Brücke geleitet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 100 000 Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Beeinträchtigungen.