B 31 und B 30 sind „besonders wichtig“

Der Neubau der B 31 Friedrichshafen-West und der B 30 Ravensburg-Süd „müssen an oberster Stelle stehen“. Das fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Zeller und bringt erneut die Prioritätenliste über den Bau von Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg ins Spiel.

Das Land dürfe die Sache nicht dem Bund überlassen, sondern müsse selbst festlegen, welche Straßenbauprojekte „besonders wichtig sind,“ schreibt Norbert Zeller in einer Pressemitteilung. Der SPD-Abgeordnete sieht es als völlig unverständlich an, dass die Landesregierung sich nach wie vor weigere, die Prioritätenliste für den Bau von Bundesfernstraßen vorzulegen, obwohl eine solche Liste vorhanden sei. „Die Landesregierung will vor den Wahlen offensichtlich überall alles versprechen können, ohne den Bürgern reinen Wein einzuschenken“, erklärt Zeller.

