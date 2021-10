B 31-Tunnel Riedlepark und Waggershausen zwei Nächte lang gesperrt

In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag, 20. auf 21. sowie 21. auf 22. Oktober, werden der Riedlepark- und der neue Waggershauser Tunnel auf der B 31 gesperrt.

Wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt, sind gesetzlich vorgeschriebene Wartungs- und Inspektionsarbeiten der Grund für die Maßnahme. Die Sperrungen beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Die Umleitung erfolgt in Richtung Lindau ab der Anschlussstelle FN-West über die L 328 B, Sparbruck, Hochstraße, Maybachstraße, Maybachplatz auf die Kepplerstraße und Ehlersstraße und umgekehrt.

Der erst jüngst eröffnete Waggershauser Tunnel wird gemeinsam mit dem Riedleparktunnel in die Wartungsintervalle eingebunden, um im Jahresverlauf die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Mitteilung.