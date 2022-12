Unfall mit vier Fahrzeugen: B31 in Friedrichshafen gesperrt

Wegen eines Unfalls im Bereich des Löwentalviadukts ist ein Teilabschnitt der B 31 in Friedrichshafen aktuell gesperrt. Laut Auskunft der Polizei waren an dem Unfall insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt, es gab mehrere Verletzte. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, Auslöser war aber wohl ein Fahrzeug mit englischer Zulassung – was für den Unfall möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnte.

Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war ein in England zugelassener Range Rover mit vier Insassen um kurz vor 12 Uhr auf der B 31 in Richtung Lindau unterwegs und wollte im Bereich des Löwentalviadukts die Auffädelungsspur von der Paulinenstraße dazu nutzen, um den vor ihm fahrenden Mercedes rechts zu überholen.

Unfall auf der B 31. (Foto: David Pichler)

Auf dieser Spur verlor der Fahrer die Kontrolle – möglicherweise aufgrund von Schnee- und Eisglätte. Der Range Rover stieß gegen die Leitplanke, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort zunächst mit einem VW Golf und danach noch mit einem dahinter fahrenden Auto-Transporter.

Auch der vom Range Rover zunächst überholte Mercedes wurde im Verlauf des Unfalls beschädigt, der genaue Ablauf ist aber noch nicht geklärt.

Unfall auf der B 31. (Foto: David Pichler)

Die zwei Insassen des Golf wurden laut Auskunft der Polizeisprecherin so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, weitere am Unfall beteiligte Menschen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden summiert sich laut Polizeiangaben voraussichtlich auf rund 80 000 Euro. Am Range Rover und am Golf entstand Totalschaden.

Aufgrund des Unfalls ist die B 31 gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.