B 31 bei Oberuhldingen wegen Unfall in beiden Richtungen gesperrt

Gegen 18.45 Uhr am Donnerstag ist der Polizei ein Verkehrsunfall mit drei Pkw und einem Lkw auf der B 31 in Höhe Oberuhldingen gemeldet worden, wie die Polizei berichtet. Die B 31 ist daher voraussichtlich noch bis 22 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Laut Pressesprecher Oliver Weißflog war der Lkw von Meersburg Richtung Überlingen unterwegs. Als der Fahrer auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, hat er nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Auto übersehen und es im Heckbereich erwischt. Das Auto sei daraufhin über die Straße auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, so Weißflog. Dort sei das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, ein dritter Pkw sei von hinten aufgefahren.

Insgesamt waren laut Weißflog in den Unfall sieben Menschen verwickelt. Zwei von ihnen wurden demnach leicht verletzt, die anderen blieben unverletzt.