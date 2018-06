B 31 bei Manzell: Dauerstau nach Crash mit vier Autos

Eine leicht verletzte Frau, Sachschaden von rund 30 000 Euro und kilometerlange Dauerstaus in beide Fahrtrichtungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittagnachmittag auf der B 31 bei Manzell: Gegen 16.30 Uhr geriet eine 61-Jährige mit ihrer Blechkarosse aus ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die linke Fahrbahn.

Das hatte fatale Folgen. Die Frau kollidierte nicht nur mit einem entgegenkommenden Campmobil sondern krachte auch noch in zwei nachfolgende Autos. Anschließend waren mehrere Abschleppdienste gefragt, da die Autos nicht mehr fahrfähig waren. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos bildeten sich lange Staus. Gut und gerne fünf Kilometer in beide Fahrrichtungen.