Bald rollt der Verkehr auf der neuen B 31 - Schwäbische.de berichtet live

Endlich schneller ankommen, kein Stau mehr und für manche auch weniger Lärm: Nach mehr als 50 Jahren wird die Ortsumfahrung B31-neu bei Friedrichshafen eröffnet. Viele Hoffnungen liegen auf der neuen Straße, die meisten versprechen sich eine deutliche Entlastung beim Verkehr.

Am Dienstag neigt sich das Jahrhundertprojekt dem Ende zu. Heute Nachmittag soll erstmals der Verkehr auf der Strecke rollen.

++ 9.38 Uhr: Eröffnung beginnt

Mit leichter Verspätung beginnt die Eröffnungsfeier. Aber nach 50 Jahren kommt es auf die paar Minuten wohl auch nicht mehr an.

++ 9.28 Uhr: Der Bundesverkehrsminister trifft ein

Kurz vor Beginn der Feier ist auch Andreas Scheuer (CDU) angekommen. Er wird später eine Rede halten.

Andreas Scheuer (CDU) ist angekommen. (Foto: Florian Peking)

++ 9.25 Uhr: Gleich geht es los

Die feierliche Verkehrsfreigabe der neuen B 31 beginnt in wenigen Minuten. Nach einer kurzen Begrüßung wird zuerst Dirk Brandenburger, Technischer Geschäftsführer der DEGES, sprechen.

++ 9.15 Uhr: Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Die neue B31 ist für viele ein emotionales Thema. Die einen fiebern ihr ungeduldig entgegen, die anderen hätten sie gern verhindert. Was halten Sie von der B31-neu? Schreiben Sie Ihre Meinung in den Kommentaren am Ende dieses Artikels.

++ 9.00 Uhr: Schwäbische.de ist live bei der Eröffnung der B31-neu

Der Streckenabschnitt der B31 zwischen Friedrichshafen-Waggershausen und Immenstaad soll heute für den Verkehr freigegeben werden. Reporter Florian Peking ist vor Ort und berichtet live von der Eröffnung.

Nach mehr als 50 Jahren wird die Ortsumfahrung bei Friedrichshafen eröffnet. (Foto: Florian Peking) Nach mehr als 50 Jahren wird die Ortsumfahrung bei Friedrichshafen eröffnet. (Foto: Florian Peking) Nach mehr als 50 Jahren wird die Ortsumfahrung bei Friedrichshafen eröffnet. (Foto: Florian Peking) 1 von 1

Höchste politische Prominenz hat sich trotz Corona und Sommerferien angekündigt: Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU) und der Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Grüne), werden neben Oberbürgermeister Andreas Brand Ansprachen halten und nach einer interreligiösen Zeremonie das symbolische Band durchschneiden.