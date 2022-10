Auto gerät in Gegenverkehr: B31 bei Eriskirch in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen, 13. Oktober, auf der B 31 zwischen Eriskirch-Schlatt und Eriskirch gekommen. Wie die Polizei erklärt, ist ein Autofahrer, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, gegen 6.40 Uhr aus bisher noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten.

Die Rettungskräfte sind unterwegs. (Foto: Christian Steiauf)

Dabei stießt der Fahrer, so ein Polizeisprecher, mit einem Lkw zusammen. Bei dem Unfall habe sich der Autofahrer leicht verletzt, heißt es weiter. Die B 31 ist in Folge des Unfalls derzeit noch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt (Stand: 8.30 Uhr). Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Sperrung könne noch eine Weile dauern, wie die Polizei mitteilt.