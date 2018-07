B 31: Arbeiten sollen bis zum Abend fertig sein

Trotz Regens ist man im Landratsamt des Bodenseekreises zuversichtlich, dass die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Fischbach bis Dienstagabend abgeschlossen werden können und das Stauchaos ein baldiges Ende findet. Die massive Kritik staugeplagter Autofahrer an Baustelle, Zeitraum, vorübergehendem Stillstand der Arbeiten und fehlender Umleitung weist Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, zurück.

Ob die Bauarbeiten tatsächlich planmäßig abgeschlossen werden können, wird ganz wesentlich davon abhängen, wie sich das Wetter am Dienstagnachmittag entwickelt. Während der Regen vormittags beim Abfräsen des alten Fahrbahnbelags keine allzu große Rolle spielte, könnte er am Nachmittag, wenn die neuen Schichten aufgetragen werden, zu einem Problem werden. „Massiv regnen darf es nicht“, erläutert Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. Danach sehe es derzeit aber auch nicht aus, so Schwarz um die Mittagszeit. Man sei zuversichtlich, dass das Zeitfenster bis 18 Uhr ausreichen werde, um fertig zu werden. Die Baustellenampel wird aber auf jeden Fall noch bis zum frühen Mittwochmorgen in Betrieb bleiben, damit der neue Fahrbahnbelag über Nacht auskühlen kann.

Auch wenn der Spuk nach zwei Tagen vorbei zu sein scheint, drängen sich wie so oft bei solchen Baustellen einige Fragen auf. Zum Beispiel die, warum das Landratsamt diese Arbeiten ausgerechnet in die Sommersaison gelegt hat - und an den Wochenanfang statt aufs Wochenende, wenn weder Berufsverkehr noch Lastwagen unterwegs sind. Robert Schwarz weist einmal mehr darauf hin, dass unter anderem bedingt durch Ferien- und Messezeiten nur relativ wenige Wochen für relativ viele Maßnahmen bleiben und die Baufirmen konjunkturbedingt ebenfalls nur wenige Zeitfenster anbieten können. Die Arbeiten am Wochenende ausführen zu lassen, sei nicht möglich, weil es nur wenige Firmen gebe, die das erforderliche Mischgut herstellen können - und diese das zumindest in so geringen Mengen nicht an Sonntagen tun. „Die Alternative wäre gewesen, die Bauzeit auf Freitag und Samstag zu legen, aber gerade an Freitagen ist das Verkehrsaufkommen sehr hoch“, sagt Schwarz. Deshalb habe man sich für den Wochenanfang entschieden.

Die Entscheidung, den Vewrkehr nicht umzuleiten, sondern per Baustellenampel zu regeln, begründet der Pressesprecher des Landratsamtes damit, dass Umleitungen in der Regel erst nach zwei, drei Tagen von den Verkehrsteilnehmern richtig angenommen werden. Im aktuellen Fall wären die Bauarbeiten dann bereits abgeschlossen gewesen. „Die Erfahrung zeigt, dass empfohlene Umleitungen nicht von allen Verkehrsteilnehmern angenommen werden“, sagt Schwarz. Die Folge wäre gewesen, dass Autos und Lastwagen bis zur Baustelle gefahren wären und dann umgedreht hätten. „Damit hätten wir den Fischbachern sicher keinen Gefallen getan“, so Schwarz. Die Alternative wäre gewesen, die B 31 schon ab Stetten komplett zu sperren - was Schwarz als „unverhältnismäßig“ bezeichnet.

Eine weitere Frage, die sich Staugeplagte immer wieder bei Straßenbauarbeiten stellen: Geht das nicht schneller? Auch am Montag gab es Kritik, weil zwischen 11.30 und 14 Uhr Stillstand auf der Baustelle herrschte. Ausgedehnte Mittagspause? „Nein“, sagt Robert Schwarz. Seine Erklärung: Die Arbeiter seien mit dem Abfräsen des alten Belags schneller fertig geworden als vorgesehen. Und das Mischgut, das für den Einbau benötigt wurde, sei für einen späteren Zeitpunkt bestellt gewesen.