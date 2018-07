Karnevalssendungen aus den Hochburgen um Köln, Mainz und Düsseldorf gibt es dieser Zeit zuhauf. Sie sind bei den Öffentlich-Rechtlichen als Quotengaranten gesetzt. Dagegen gehört das Format vom Bodensee schon eher zu den Geheimtipps. Doch schon seit Jahren erweist sich die „Bütt an Bord“ des Narrenschiffs auf Neckar, Rhein und Bodensee als beliebter Zuschauermagnet. Zum 12. Mal geht die Fasnetsshow auf große Fahrt im Graf-Zeppelin-Haus - und wird gleich zweimal zur Hauptsendezeit über die Bildschirme flimmern.

Aufgezeichnet wird die Sendung am Donnerstag, 24. Februar, von 20.15 bis 22.45 Uhr. Der Vorverkauf fällt aus, da bereits alle Karten durch Reservierungen vergriffen sind. Erstmals nicht mit an Bord ist Moderator Rudi Hämmerle. Der Ravensburger feiert mit seinem Faschingsverein Milka 100-jähriges Jubiläum und ließ sich deshalb in diesem Jahr entschuldigen. Doch mit Fred van Halen hat der SWR nach eigenem Bekunden einen würdigen Nachfolger gefunden. Der Bauchredner aus Bermatingen freut sich, mit seinem Vogel Aky durch das bunte Programm führen zu dürfen: „Ich bin unglaublich stolz“, erzählt der gebürtige Konstanzer, der nach 33 Jahren Bühnenerfahrung sein Debüt als TV-Moderator feiert. „Ich denke, dass ich das hinbekomme“, meint van Halen zuversichtlich. „Wenn nicht, dann mein Partner Aky.“

Neben bekannten Künstlern wie den Putzfrauen „Dui do on de sell“ oder dem Sanitätsduo Alois und Elsbeth Gscheidle alias Birgit Pfeiffer und Marcus Neuweiler treten viele neue Fasnetsgrößen im GZH auf. Mit Christoph Sonntag und Klaus Birk konnte der SWR gleich zwei Comedians, die eigentlich mit der Narretei nichts zu tun haben, für die Fernsehfasnet gewinnen. Das Training für die Lachmuskeln ist also garantiert.

Auch musikalische Highlights stehen fest: Mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Hip-Hop und Guggenmusik rappten sich die Yetis bereits durch den Kölner Karneval – nun sind die Stockacher zurück am Bodensee. Die Show wird abgerundet durch Tanzeinlagen und Akrobatik von der gemischten Garde des Tanzsportvereins Landau und einem Ensemble des KTSC Lauda, die beide mit Deutschen Meistern aufwarten.

Ausgestrahlt wird die „Bütt an Bord“ in einer 90-minütigen Kurzversion am Montag, 28. Februar, 20.15 Uhr im Ersten. SWR-Redaktionsleiter Gerd Motzkus ist optimistisch, es auch mit Günter Jauch aufnehmen zu können. „Fernsehen ist ein Konkurrenzgeschäft.“ Welche Programmpunkte für die ARD herausgekürzt werden, entscheiden die Verantwortlichen erst nach der Aufzeichnung. Trost für diejenigen, die es nicht schaffen: Sie sind am Montag, 7. März, ebenfalls um 20.15 Uhr im SWR in einer Langversion zu sehen.