Bürgerreise nach Imperia ist der Beginn einer großen Liebe

Dass Städtepartnerschaften Menschen verbinden, dafür ist die Hochzeit von Patrizia Navatta und Daniel Skokic ein gutes Beispiel. Beide lernten sich im Mai 2014 auf der Bürgerreise nach Imperia kennen. Seit kurzem sind sie nun verheiratet.

Damals wurde die Partnerschaft zwischen den Städten Imperia und Friedrichshafen offiziell besiegelt. Sowohl Patrizia Navatta wie auch Daniel Skokic hatten sich zu der Reise angemeldet, um die Schönheiten der neuen Partnerstadt Imperia am ligurischen Meer kennenzulernen.

Zum ersten Mal traf sich das heutige Ehepaar auf der Reise beim gemeinsamen Abendessen mit Freunden. „Der Funke sprang sofort über und wir beschlossen, die vier Tage in Imperia gemeinsam zu verbringen und Unternehmungen zu machen“, erzählt eine strahlende Patrizia Navatta. Neben Imperia besuchten sie auch die Städte San Remo, Ventimiglia und Monaco. „Bei den Ausflügen lernten wir uns näher kennen und verliebten uns in einander“, erzählen Patrizia und Daniel.

Für immer zusammen

Wieder in Friedrichshafen angekommen, war für Beide klar: Wir müssen uns wiedersehen. Sie trafen sich regelmäßig und entschieden, dass sie in Zukunft für immer zusammenbleiben wollten. Ihrer Leidenschaft, dem Reisen, gingen sie von da an nur noch gemeinsam nach. Sie besuchen die USA, Thailand, Spanien und viele Ort in Italien.

Fast genau vier Jahre nachdem sie sich bei der Reise nach Imperia zum ersten Mal sahen, heirateten Navatta und Skokic jetzt im Häfler Rathaus. „Wir waren bei der Hochzeit der Städte Imperia und Friedrichshafen mit dabei, haben uns dort kennengelernt und jetzt ebenfalls den Bund für unser gemeinsames Leben geschlossen“, so das frischvermählte Paar. Imperia werden wir sicher noch häufiger besuchen.