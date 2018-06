Im Mai dieses Jahres bietet das Landratsamt Bodenseekreis wieder eine Bürgerreise in den polnischen Partnerkreis Tschenstochau und nach Krakau an. Die Reise ist vom 12. bis 16. Mai 2015 geplant und startet mit dem Flugzeug ab Stuttgart.

Vorgesehen sind jeweils zwei Übernachtungen in Tschenstochau und in Krakau. Am Anreisetag geht es mit dem Bus vom Flughafen Krakau mit einem kurzen Aufenthalt in Kattowitz/Oberschlesien nach Tschenstochau. Dort wird am folgenden Tag eine Führung durch das Kloster „Jasna Gora“ (der helle Berg) mit der berühmten „Schwarzen Madonna“ und ein Empfang in einer Einrichtung des Partnerkreises angeboten. Am nächsten Tag geht es über den Jura nach Wieliczka, die unterirdische Stadt, wo ein mittelalterliches Salzbergwerk, das seit 1973 Weltkulturerbe ist, besichtigt wird.

In Krakau sind Stadtführungen durch die Altstadt und die Wawel-Anhöhe mit seiner Kathedrale vorgesehen. Zum Abschluss wird es ein Abendessen im ehemaligen jüdischen Stadtviertel Kazimierz in einem jüdischen Lokal mit Klezmer-Musik geben.

Die Reise kostet 445 Euro pro Person (Doppelzimmer, HP) oder 515 Euro (Einzelzimmer). Programm und Anmeldung unter Behördennummer 115. Infos bei Johanna Dudzinski-Tann, Tel. 07541 / 2 04-5210 oder E-Mail

johanna.dudzinski-tann@bodenseekreis.de

.