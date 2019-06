Bürgermeister verabschiedet Stadtseniorenrat

Bürgermeister Andreas Köster hat in einer Feierstunde im Rathaus den jetzigen Stadtseniorenrat mit Karin Sobiech-Wischnowski, Elisabeth Philipp, Reinhard und Margret Kurowski, Heidi Wenkel, Jutta Hietel, Bruno Hirscher, Detlef Luf und Monika Hecht verabschiedet. Nach 19 Jahren wird der Stadtseniorenrat in seiner jetzigen Form durch den Beirat für Belange älterer Menschen ersetzt. In ihm können sich laut einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen künftig Bürger unabhängig vom Alter an der Gestaltung der nachberuflichen Lebensphase beteiligen.

Gegründet wurde der Stadtseniorenrat Friedrichshafen in seiner jetzigen Form im Jahr 2000. Seit 2004 war Karin Sobiech-Wischnowski Vorsitzende. Zusammen mit der zweiten Vorsitzenden, Christa Winckler, die zu Beginn des Jahres verstarb, haben sie laut der Stadt über die Jahre die Interessen der Friedrichshafener Senioren und Seniorinnen in unterschiedlichen Gremien vertreten. Karin Sobiech-Wischnowski setzte sich mit viel Herzblut über all die Jahre für die älteren Menschen ein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Unterstützt wurde sie demnach von Elisabeth Philipp, die das Tanzcafé für Menschen mit und ohne Demenz leitete und auch künftig leiten werde. Verabschiedet wurden auch Reinhard und Margret Kurowski. Sie setzten sich laut Stadt wie Elisabeth Philipp für die Zukunftswerkstatt ein. Als Vertreterin des Bürgerbüros war Heidi Wenkel aktiv in der Zukunftswerkstatt und Jutta Hietel engagierte sich ehrenamtlich in der Cafeteria des Hauses Sonnenuhr. Bruno Hirscher war als Vorsitzender des Seniorenverbandes öffentlicher Dienst im Bodenseekreis und Detlef Luf als Leiter der Bahnhofmission Friedrichshafen in der Zukunftswerkstatt für die Belange älterer Menschen in Friedrichshafen aktiv. Monika Hecht engagiert sich ehrenamtlich mit außergewöhnlichem Engagement als Vorsitzende des Beirates des Hauses Sonnenuhr in der Zukunftswerkstatt. Gleichzeitig organisiert sie alle notwendigen Aufgaben rund um das Angebot in der Cafeteria.

Sie alle erhielten für ihr Engagement einen Blumenstrauß und Geschenkgutscheine. Karin Sobiech-Wischnowski wurde als langjährige Vorsitzende mit einem Zeppelin-Flug beschenkt.

„Ich danke Ihnen sehr herzlich für die wertvolle Arbeit, die Sie ehrenamtlich über all die Jahre im Stadtseniorenrat und damit in der offenen Seniorenarbeit für unsere älteren Mitmenschen geleistet haben. Darauf können sie sehr stolz sein“, sagte Bürgermeister Andreas Köster. „Das Leben älterer Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Ältere Bürgerinnen und Bürger sind heute mehr denn je selbstbewusste und engagierte Menschen, die sozial und kulturell aktiv in vielen Gremien, wie dem Stadtseniorenrat, den Agenda-Gruppen, den Bürgervereinigungen, in Vereinen und kirchlichen Organisationen engagiert sind.“

Wertvolle Arbeit geleistet

Die Mitglieder des bisherigen Stadtseniorenrats seien Vermittler zwischen Stadtverwaltung und den älteren Mitbürgern gewesen. Sie brachten laut Stadt die Arbeit der Organisationen, Einrichtungen und Vereinigungen im Bereich Senioren zusammen. Seit der Gründung hätten sie sich dafür stark gemacht, ältere Mitmenschen über aktuelle Veränderungen zu informieren.