Bürgermeister Köster eröffnet Skatepark in der Kitzenwiese

Auf rund 750 Quadratmetern können Skater und BMX-Fahrer künftig in der Kitzenwiese ihrer Leidenschaft fröhnen. Am Sonntagmittag ist der neue Skatepark unterhalb des „B 31-Viadukts“ durch Bürgermeister Andreas Köster offiziell eröffnet worden. Er dankte allen, die zu der gelungenen Modernisierung beitrugen, so auch Organisatorin Ines Weber und ihrem Team. Drogen seien auf dem Areal weiterhin gänzlich tabu, verdeutlichte Köster in einer kurzen Ansprache. Ebenso wird von den Nutzern der Anlage erwartet, dass sie ihren Müll wieder mitnehmen und die Anlage nicht zu einer Müllhalde verkommen lassen. Rund 50 Teilnehmer meldeten sich zur anschliessenden Jam-Session für Skater und Biker an, die Simon Zimmermann, ein ausgewiesener Kenner der BMX-Szene, professionell moderierte und bis zur Siegerehrung leitete. Für die Teilnehmer mit den anspruchvollsten Darbietungen, je nach Schwierigkeitsgrad und Alter, winkten gesponserte Sachpreise unter anderem in Form von Sportausrüstungs-Acessoires.