Einen Tag vor Beginn des Kulturufers im Uferpark Friedrichshafen lädt die Stadt zur Infoveranstaltung „Neugestaltung Uferpark mit Friedrichstraße und Bahnhofvorplatz“ ein: Im großen Zelt des Kulturufers informiert die Stadt am Donnerstag, 25. Juli, um 18 Uhr über den Planungsstand und die weiteren Schritte, heißt es in einer Mitteilung.

Das bisherige Verfahren war geprägt von einem Wettbewerbsverfahren und umfangreicher Bürgerbeteiligung: Das Wettbewerbsverfahren mit integriertem Bürgerworkshop „Neugestaltung Uferpark inklusive Friedrichstraße und Bahnhofvorplatz“ wurde Ende 2017 abgeschlossen. Die im Wettbewerb eingegangenen Konzepte wurden anschließend in der Messe bei einer Infoveranstaltung und Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Aus dem Wettbewerb gingen gleich zwei Preisträger hervor: K1 aus Berlin und Prof. Schmid Treiber Partner aus Leonberg. Die beiden Preisträger haben inzwischen ihre Planungen konkretisiert und vor allem an den wesentlichen Schnittstellen entlang der Friedrichstraße zusammengeführt, abgestimmt und angepasst.

Bei der nun vorliegenden aktualisierten Planung gibt es in verschiedenen Bereichen Änderungen gegenüber dem Wettbewerbsergebnis, etwa beim Bahnhofsvorplatz und beim Lammgarten. Unter anderem wurden mit den Änderungen Anregungen aus der Bürgerschaft aufgenommen, aber auch wasserrechtliche Vorgaben berücksichtigt, die sich aufgrund der vorgesehenen Planungen in der Flachwasserzone des Bodensees ergeben. Außerdem zeigen die beiden Büros in den aktuellen Plänen in einzelnen Bereichen alternative Ansätze auf.

Die Stadtverwaltung stellt die überarbeiteten Konzepte in einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 25. Juli, um 18 Uhr im großen Zelt des Kulturufers vor – also direkt „vor Ort“. An Stellwänden können sich alle Interessierten über den Planungsstand genauer informieren und haben auch nochmals die Gelegenheit, konkrete Anregungen zur Detailgestaltung zu geben. Der neu gewählte Gemeinderat soll dann ab Herbst über die Entwürfe und den Einstieg in ein Bebauungsplanverfahren beraten.