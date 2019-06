Bürgergarde lädt Häfler Senioren zur Kutschfahrt ein

Ein kleines Jubiläum haben am Sonntagnachmittag Bürgergarde-Kommandant Major Michael Grams und sein Leutnant Sigmund Ryrich als Hauptorganisatoren bei der alle zwei Jahre durchgeführten Kutschfahrt für Friedrichshafener Senioren feiern gefeiert. Seit mittlerweile 25 Jahren bieten sie die Kutschfahrten an. Im Jahr 1983 initiiert durch Josef Schlögl, dem damaligen Lammgarten-Wirt und heutigen Ehrenzugführer der Bürgergarde, kommen alle zwei Jahre Senioren eines anderen Häfler Pflegeheims in den Genuss der heimischen Kutschfahrt ins Grüne. Das 25-jährige Bestehen des Angebots durften am Sonntag zwölf Heimbewohner des Gustav-Werner-Stifts in der Konstantin-Schmäh-Straße geniessen. Von dort aus ging es mit den Kutschen von Walter Sauter und Manfred Witzigmann gemächlich im Takt der Pferde an Apfelplantagen entlang in Richtung Ailinger Rotachhalle, wo auf die Senioren erfrischende Getränke warteten. Weiter ging es im Planwagen und in offener Kutsche bei Sonnenschein in Richtung See an die Uferpromenade, wo im Lammgarten wahlweise neben Wurstsalat auch Kaffee und Kuchen auf die Teilnehmer warteten und die diesjährige Senioren-Ausfahrt bei herrlichem Wetter ihr Ende fand. Sichtlich vergnügte Senioren und ihre Begleiter kehrten gegen 18 Uhr wieder ins Gustav-Werner-Stift zurück.