Bürgerforum Allmannsweiler bestätigt Vorstand

Die Grippewelle hatte auch die Hauptversammlung des Allmannsweiler Bürgerforums erreicht. Mehrere Vorstandsmitglieder fehlten krankheitsbedingt in der Brennnessel.

Der erste Vorsitzende Georg Behrendt stellte in Vertretung den Kassenbericht sowie die Vereinsaktivitäten der vergangenen zwei Jahre vor. Dominierendes Thema war die geplante Neubebauung, mit der die maroden Häuser in der Eintrachtstraße ersetzt werden sollen. Bei der Bürgerbeteiligung fanden zahlreiche Abstimmgespräche statt bis nun vor Kurzem der Bebauungsplan verabschiedet wurde, teilt das Bürgerforum in einem Bericht mit. Die jetzt folgenden Schritte, wie Umsetzung des Bauvorhabens und Planung der notwendigen Umzüge, laufen zurzeit allerdings ohne Abstimmung und damit ohne die zugesagte Beteiligung. Als positives Beispiel einer erfolgreichen Bürgerbeteiligung nannte Behrendt die Einrichtung von Querungshilfen in der Rhein- und Donaustraße, wie vom Forum vorgeschlagen. Die jährlichen Sommerfeste waren erfolgreich und beliebt und haben auch das finanzielle Polster des Vereins verbessert, heißt es.

Nachdem es vor zwei Jahren noch einige Wechsel in der Vorstandschaft gab, erklärten nun alle Vorstände die Arbeit weiterführen zu wollen. Einstimmig wurden daraufhin der Vorstand mit dem ersten Vorsitzenden Georg Behrendt für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.