Bürgerball macht das GZH zum Schlagerstadel und alle feiern mit

Karl Haller, Präsident des Vereins zur Pflege des Vereins zur Pflege des Volkstums, wünscht sich mehr Schlager. Er hat am Freitag den ersten Bürgerball eröffnet, am Samstag findet der zweite Ball im Graf-Zeppelin-Haus statt. Ein Schlagermedley war es dann auch, das den Ball mit dem Vierstundenprogramm einläutete. Mehr Fahrt nahm er mit dem Fanfarenzug Graf-Zeppelin auf. Und dann kamen – ganz dem Motto entsprechend – die „Drei Orcas" – wer braucht die Flippers, wenn man Karle Haller, Wolfgang Ott und Oli Venus hat? Und die Seegrendl, die den langen Wunsch der Ball-Regisseure erfüllten und als Nachwuchsband aus den eigenen Reihen auftraten. Die schafften es sogar, eine Innovation beim Bürgerball einzuführen. Die Gäste erhoben sich, schunkelten und zogen in der Polonaise durch den Saal. Foto: Felix Kästle