Bürgerball besteht vor dem Publikum

Mehr Wortbeiträge, weniger Tanz, der Bürgerball 2018 hat sein Publikum gefunden. Er hat das Dilemma zwischen dem Erhalt alter Zöpfe und der Einführung neuer Ideen zunächst bestanden. Der Abend kam gut an, die Leute waren unterhalten, aber hinter dem Vorhang kochen mehrere Süppchen.

Der Verein zur Pflege des Volkstums startet mit den Bürgerbällen in die Saalfasnet. Organisiert vom Elferrat und moderiert von Zunftbüttel Wolfgang Ott, Zunftmeister Oliver Venus und Präsident Karl Haller kam ein Programm auf die Bühne, das einerseits Reminiszenz an vergangene Zeiten zu sein schien, anderseits gezeigt hat, wie Saalfasnet in Friedrichshafen auch sein kann: frech, selbstbewusst und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen – kurzum so, wie sie sein sollte.

Das Publikum hat den Schritt beinahe vollzogen, nur noch ganz wenige kamen, die nicht verkleidet waren, sondern wie früher üblich in Abendgarderobe. Dass die Häfler Fasnets-Originale viel Beifall bekamen, liegt schlicht an ihrer Leistung. Sie haben jahrzehntelang die Bürgerballprogramme gestaltet, die Fernsehfasnet bestritten und Saalfasnet mit Leben erfüllt. Gleichzeitig hatten einige von ihnen allerdings vor, am Fasnets-Sonntag eine eigene Fasnets-Veranstaltung im VfB-Restaurant auf die Bühne zu bringen. Dass diese Konkurrenzveranstaltung beim Elferrat nicht gut ankam und man den Originalen daher den Auftritt auf dem Bürgerball offerierte, ist die eine Sache. Dass es für diesen Auftritt allerdings auch keine Alternativen gab, ist die andere. Ohne die Fasnets-Originale wäre der Ball kürzer geworden. In der Hitparade der Publikumsgunst aber stehen mittlerweile andere oben. Wer auftritt und von wem die Menschen im Saal Zugaben fordern, liegt da schon eher im Trend.

Zugabe gefordert

Und zu denen gehörten unumstritten die Neukircher Tanzgruppe Maskerade mit ihrer Mischung aus rockigem Tanz und Akrobatik, der Gründer der legendären Ravensburger Band Gsälzbär, Harald Scheufler und der Newcomer Markus Scherzinger. Zusammen mit Oli Venus, der erneut eine Glanznummer zeigte, über lokales wie überregionales Geschehen lästerte und die Finger in die Wunden legte, waren hier Programmpunkte versammelt, von denen es noch mehr geben muss, um den Bürgerball wieder zu einer Institution zu machen. Markus Scherzinger hat mit seinem Auftritt ein grandioses Debut gegeben.

Der Abend hat sich gelohnt, die Macher, die Regisseure Uwe Harting und Tino Jaeger haben das ihre getan, um den Ball zu einem Erlebnis werden zu lassen, und die Technik des Graf-Zeppelin-Hauses – in zurückliegenden Jahren immer wieder Grund für Kritik bei den Leuten auf der Bühne – hat sowohl vom Klang wie vom Licht eine wunderbare Atmosphäre geschaffen.