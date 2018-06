50 Bürger haben auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen (CDU) an einer bildungspolitischen Fahrt nach Berlin teilgenommen. Neben einer Stadtrundfahrt und einer Besichtigung der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen standen auch der Besuch im Bundeswirtschaftsministerium und der Besuch im Reichstag mit anschließendem Gespräch mit dem Abgeordneten und Unionspolitiker auf dem Programm. Dabei habe Riebsamen von seiner Arbeit im Parlament für den Wahlkreis Bodensee berichtet, heißt es in einer Mitteilung des Abgeordneten. Ein Höhepunkt sei der Besuch in der baden-württembergischen Landesvertretung gewesen, die inmitten der Botschaftsgebäude aus aller Welt eine besondere Attraktion darstelle. Eine Fahrt mit dem Boot auf der Spree habe die viertägige Reise abgerundet. Jeder Bundestagsabgeordnete lade regelmäßig zu solchen Berlinfahrten ein, heißt es weiter. Aufgrund der begrenzten Plätze sei aber mit einer mehrjährigen Wartezeit zu rechnen.