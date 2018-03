Mit prominenten Namen aus der Region wartet die Bürger-Universität der Zeppelin Universität (ZU) in diesem Frühjahrssemester auf. Zu Gast sind die Autoren der „Kluftinger“-Krimis Volker Klüpfel und Michael Kobr aus Altusried bei Leutkirch sowie der Religionspädagoge und Autor Joachim Kunstmann aus Baindt bei Weingarten, wie die Universität mitteilt.

Den Auftakt machen am Mittwoch, 21. März, auf dem See Campus am Seemooser Horn Volker Klüpfel und Michael Kobr. Ihre Allgäu-Krimis um den Kommissar Kluftinger stürmen regelmäßig die Bestseller-Listen.

An der ZU blicken die beiden Autoren auf ihr Leben als Schriftsteller und diskutieren gemeinsam mit ZU-Professor Jan Söffner über das Thema „Von Beruf: Schriftsteller“.