Bürger diskutieren über Grillhütte und Dorfplatz

Die Bürgerliste Pro Kluftern hat zu einer Bürgersprechstunde eingeladen. Die Resonanz der Kluftener war allerdings eher verhalten. Drei Bürger waren anwesend, um über Ortsthemen zu sprechen. Die Bürgerliste nahmen die Anregungen auf und möchten diese auch dem Ortsschafsrat vorstellen. Die Grillhütte, der Platz zwischen Bürgerhaus und Brunnisachhalle oder auch der fehlende Bankautomat der Volksbank zahlten z den Diskussionspunkten.

„Was den Bankautomaten betrifft, da können weder der Ortschaftsrat noch die Verwaltung Einfluss nehmen“, klärte Walter Zacke von der Bürgerliste auf. Das seien Entscheidungen der Betreiber, die man hinnehmen müsse. Die längsten Diskussionen gab es über die Grillhütte und die Platzgestaltung zwischen dem Bürgerhaus und der Brunnisachhalle. Mit dem Neubau der Halle ist der Platz zwischen den beiden Gebäuden versiegelt worden. „Das ist kein schöner Anblick und hat auch nicht den Charakter eines Dorfplatzes“, kritisierten die Bürger. „Das war damals dem Geldmangel geschuldet“, erläuterte Zacke. Man sei finanziell gebunden gewesen und habe das Budget nicht überziehen können. Aber auch die Mitglieder der Bürgerliste sehen hier Handlungsbedarf. „Wenn im Hochsommer die Eltern auf ihre Kinder warten, die beim Sport waren, ist das auf dem schattenfreien Platz kein Vergnügen“, meinte Walter Zacke. Ideen wie die Installation eines Sonnensegels, Sitzbänken oder Bepflanzung wurden genannt, aber man müsse auch berücksichtigen, dass der Musikverein noch ein Festzelt aufbauen könne.

Ein weiterer Dorn im Auge der Bürger ist die Grillhütte. Am Wochenbeginn sei diese Stelle oft vermüllt, denn am Wochenende träfen sich dort Gruppen, die lautstark Musik hörten. Sie vermissen die Präsenz der Polizei. „Die Polizei kann nur rausfahren, wenn ein Anzeige vorliegt“, erläuterte Walter Zacke. Zurzeit ist der Grillplatz wegen eines Brandes gesperrt und nicht benutzbar. Es wurde die Frage nach einem Abriss der Hütte gestellt, die Walter Zacke jedoch als „Kniefall vor dem Vandalismus“ bezeichnete. Die Bürgerliste sieht dies als letzte Möglichkeit. Sie möchte erst einmal Ideen entwickeln, wie man die Grillhütte weiter betreiben kann. Die Vorschläge seitens der Bürger gingen über eine abschließbare Einzäunung des Geländes bis hin zur Verlegung der Hütte an eine weniger abgelegenen Stelle. „Das Beste ist einmal eine Ortsbegehung zu machen und Ideen zu sammeln“, sagte Zacke, der aber auch die Bürger in der Pflicht sieht, diesen dann wahrzunehmen. Seitens der Ortsverwaltung ist ein solcher Vor-Ort-Termin bereits für April geplant. Der genaue Termin wird über das Mitteilungsblatt bekannt gegeben.